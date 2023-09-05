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В Крыму назвали безумием украинский закон о делении полуострова

Вице-спикер Крыма Бобков назвал безумием украинский закон о делении полуострова

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Константин Михальчевский/РИА Новости

Вице-спикер парламента республики Владимир Бобков заявил РИА Новости, что закон об административно-территориальном делении Крыма, который приняли на Украине, является безумным.

«Мы в Крыму привыкли к выходкам и безумным шагам [президента Украины Владимира] Зеленского. Иначе, чем как на элементы сумасшедшего дома, мы на это смотреть не можем», — сказал он.

Вице-спикер также высказал мнение, что для Зеленского крымский вопрос является болезненной ситуацией.

До этого стало известно, что на Украине готовятся изменить территориальное устройство Крыма. Президент Украины Владимир Зеленский 5 сентября подписал указ о внедрении изменений в территориальное устройство полуострова.

Депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Дмитрий Белик назвал «юридически и реалистически ничтожным» принятый на Украине закон.

Ранее член Ассамблеи славянских народов в Крыму Роман Чегринец заявил, что Украина вместо Крыма получит дырку от бублика.

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