Блинкен прибудет в Киев

Государственный секретарь США Энтони Блинкен 6 сентября прибудет в Киев с рабочим визитом. Об этом сообщает украинское издание ZN.UA со ссылкой на дипломатические источники.

«Госсекретарь США Энтони Блинкен завтра посетит Киев», — говорится в сообщении.

В июне Блинкен посетил Китай, где пробыл два дня. Там официальный представитель США встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. Стороны, в частности, обсудили предстоящие президентские выборы на Тайване.

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Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.