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Небензя обвинил Запад в превращении Совбеза ООН в площадку для раскручивания фейков

Небензя заявил о превращении Совбеза ООН в площадку для транслирования фейков

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MFA Russia/Global Look Press

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя завил, что Совет Безопасности организации из-за действий стран Запада превратился в площадку для транслирования фейков, в том числе по ситуации на Украине. Его слова приводит ТАСС.

«Излюбленной тактикой наших западных коллег стало использование заочных обвинений и навешивание ярлыков, саботаж, диктат, манипуляции. По некоторым сюжетам, например по Украине, Совет Безопасности уже давно превратился в площадку для озвучивания самых абсурдных фейков и пропагандистской риторики со стороны западных стран», — сказал Небензя.

Он отметил, что подобная «деструктивная линия» не идет на пользу Совету Безопасности.

До этого Небензя во время своего выступления на заседании Совета Безопасности всемирной организации заявил, что на Украине с каждым днем укрепляется настоящая тоталитарная диктатура.

По словам российского дипломата, на Украине запрещено инакомыслие, история страны переписывается, а героизация нацизма и «восхваление приспешников Гитлера» вошли в государственную политику.

Ранее Небензя рассказал, кто должен дать «приказ» для завершения конфликта на Украине.

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