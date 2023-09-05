На Украине рассказали, когда страна будет готова к членству в ЕС

Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что Киев будет готов к членству в Европейском Союзе через 2 года. Ее слова передает агентство УНИАН.

«Я уверена, что Украина сможет провести эффективные переговоры, сможет выполнить все обязательства, <…> которые позволят нам стать конкурентоспособным членом Европейского Союза. И это точно произойдет до 2030 года», — сказала Cтефаншина.

Она подчеркнула, что Украина будет готова к членству в ЕС «в ближайшие 2 года», однако рамки возможного вступления в организацию будет определять ход боевых действий.

До этого глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что ЕС должен быть готов к расширению к 2030 году.

«Пока мы готовим следующую стратегическую повестку дня ЕС, мы должны поставить перед собой четкую цель..., мы должны быть готовы, с обеих сторон, к расширению к 2030 году», — отмечается в заявлении политика.

Также Мишель сообщил, что вступление Украины и Молдавии в Евросоюз будет обсуждаться на следующем саммите глав государств и правительств европейских стран.

Ранее в Австрии назвали катастрофой ускоренный прием Украины в ЕС.