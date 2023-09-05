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В Госдуме негативно отреагировали на закон Зеленского о Крыме

Белик назвал ничтожным закон Зеленского об административном устройстве Крыма

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uma.gov.ru/Wikipedia

Депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Дмитрий Белик в беседе с РИА Новости назвал «юридически и реалистически ничтожным» недавно принятый на Украине закон об административно-территориальном делении Крыма.

«Зеленский хотел шагнуть в историю, но споткнулся о сегодняшние реалии, в которых Крым был, есть и всегда будет российским», — высказался парламентарий.

По закону, любые документы, подписанные на территории Украины, юридически и реалистически ничтожны и для крымчан не несут никакого значения на территории Крыма, отметил он.

Белик охарактеризовал Зеленского скорее как «модного пиарщика», чем главу воюющего государства.

«Киев подобными законами старается отвлечь внимание общественности от разгрома на фронтах», — подытожил депутат.

Ранее стало известно, что на Украине готовятся изменить территориальное устройство Крыма. Президент Украины Владимир Зеленский 5 сентября подписал указ о внедрении изменений в территориальное устройство Крыма.

Ранее член Ассамблеи славянских народов в Крыму Роман Чегринец заявил, что Украина вместо Крыма получит дырку от бублика.

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