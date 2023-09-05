Власти Молдавии захотели ликвидировать Гагаузскую автономию

Центральные власти Молдавии начали процесс ликвидации Гагаузской автономии, а уголовное дело, возбужденное в отношении главы региона (башкана) Евгении Гуцул, является частью этого сценария. Такое мнение в интервью РИА Новости высказал депутат Народного собрания Гагаузии (НСГ), глава территориального подразделения оппозиционной партии «Возрождение» Александр Дюльгер.

Ранее гагаузские СМИ распространили копию письма исполняющего обязанности главного прокурора автономии Николая Левандовского спикеру НСГ Дмитрию Константинову. В документе сказано, что ведомство рассматривает жалобу двух гражданских активистов, обвиняющих Гуцул в превышении должностных полномочий.

«Опубликованные в СМИ обвинения прокуратуры о том, что башкан превышала полномочия, абсолютно абсурдные. Гуцул участвовала во всех заседаниях Народного собрания... Нет объяснений, почему против нее начато уголовное преследование», — сказал Дюльгер, предположив, что центральные власти республики могли запустить процесс ликвидации Гагаузской автономии.

В мае этого года съезд депутатов всех уровней Гагаузии призвал власти Молдавии привести законы республики в соответствие со статусом автономии и прекратить незаконную практику урезания ее полномочий.

Ранее в Гагаузии заявили о намерении открыть представительство в Москве.