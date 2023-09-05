Белорусского пограничника застали за спиливанием забора в Польше

На польско-белорусской границе пограничник из Белоруссии якобы попытался проломить забор, передает RMF. По информации портала, военные Польши зафиксировали проникновение и попытку взлома, но не смогли задержать белорусского коллегу.

«Солдат в форме, с длинным ружьем и в балаклаве был обнаружен системами мониторинга в окрестностях Дубиче-Церкевне. На место были отправлены патрули. Увидев польских пограничников, военный убежал. Разрезать пролет ему не удалось, он был лишь слегка поврежден. Неизвестно, действовал ли солдат в одиночку», — говорится в сообщении.

Как отмечает RMF, забор расположен с польской стороны границы, поэтому пограничники Польши составили рапорт о проникновении белорусского коллеги на территорию республики. Портал подчеркивает, что это первый зафиксированный случай повреждения забора «человеком в форме».

Польша завершила создание 206 км электронного барьера на границе с Белоруссией в середине июня. Он оборудован 3000 камерами дневного и ночного видения и тепловизорами. Это решение стало ответом на поток нелегальных мигрантов со стороны Белоруссии, с которым страна столкнулась еще в 2021 году. При этом в августе 2023 года Польша, Литва и Латвия согласовали механизм закрытия границ с Белоруссией. Соответствующие меры предполагается принять в «критической ситуации».

Ранее в Белоруссии назвали напряженной ситуацию на границе с Украиной и ЕС.