МИД раскритиковал фонд Нобеля за отказ приглашать Россию на вручение премий

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова указала, что отказ приглашать российского посла на церемонию вручения Нобелевской премии является проявлением малодушия и недальновидности. Об этом дипломат заявила в ходе брифинга с журналистами.

По ее словам, фонд Нобеля продемонстрировал неспособность отстаивать собственные решения. Изначально организация пыталась сделать правильный выбор, подчеркнула представитель ведомства. Однако «бурная реакция» со стороны западных политиков заставила членов общества отказаться от своих слов.

«Это малодушие — раз, недальновидность — два, неумение отстоять свои принципиальные, как они же и говорят, позиции — три. Ну и как всегда, отсутствие вообще каких-либо стандартов по принципиальным вопросам», — сказала Захарова.

При этом она отметила, что пересмотр уже принятого решения в очередной раз подорвал авторитет фонда Нобеля. Более того, участники организации «поставили под вопрос собственную непредвзятость и независимость».

1 сентября на сайте фонда Нобеля появилось сообщение, согласно которому на церемонию вручения премий в 2023 году должны быть пригашены представители всех стран. Речь шла о главах дипломатических миссий, работающих на территории Швеции и Норвегии.

В тот же день приглашения на мероприятие получили послы из разных государств, включая Россию, Белоруссию и Иран. Однако из-за негативной реакции Стокгольма уже 2 сентября соответствующие письма были отозваны.

Ранее французская писательница Анни Эрно получила Нобелевскую премию по литературе.