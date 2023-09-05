На Украине готовятся изменить территориальное устройство Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский 5 сентября подписал указ о внедрении изменений в территориальное устройство Крыма. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

Согласно закону, в Крыму планируют создать военные и военно-гражданские администрации на территориях территориальных общин.

Украинскому правительству предстоит определить территории и административные центры территориальных общин в Крыму за один месяц, а также сформировать районные госадминистрации новых районов в течение трех месяцев.

Также кабмину поручено подготовить и представить в Верховную раду законопроект об особенностях восстановления публичной власти на полуострове после его возвращения в состав Украины.

В сообщении говорится, что главной задачей закона является «деоккупация» Крыма.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

Крым, где большая часть населения считает себя русскими, не может вернуться под контроль Украины, заявлял в августе бывший французский президент Николя Саркози. Однако для «утверждения настоящего положения вещей» политик предложил провести новый референдум под наблюдением международного сообщества на полуострове, а также на других территориях, которые Россия стала считать своими. Путин неоднократно заявлял, что вопрос с принадлежностью Крыма и новыми регионами закрыт. Зеленский намерен добиться возврата утраченных земель под контроль Украины. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее член Ассамблеи славянских народов в Крыму Роман Чегринец заявил, что Украина вместо Крыма получит дырку от бублика.