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В Абхазии освободили от должности вице-премьера

Президент Абхазии Бжания снял с должности вице-премьера Пустовалова

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Depositphotos

Вице-премьер правительства Абхазии Сергей Пустовалов покинул свой пост. Об этом заявили в пресс-службе президента республики.

Соответствующий приказ 1 сентября подписал президент Абхазии Аслан Бжания.

До этого стало известно, что глава Министерства иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба ушел в отставку и планирует вернуться в Российскую Федерацию.

В мае пресс-служба Министерства внутренних дел Абхазии сообщала, что в республике пятеро высокопоставленных руководителей местной Госавтоинспекции, включая ее главу, были сняты с должностей после дорожно-транспортного происшествия с пятью жертвами.

Ранее президент Словакии Зузана Чапутова отстранила от исполнения служебных обязанностей главу информационной службы разведки Михала Алача, который подозревается в создании организованной преступной группы.

Также оппозиция Абхазии потребовала отставки президента и упразднения должности премьера.

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