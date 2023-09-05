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В Раде считают, что госслужащие страны хотят сокрыть свои «невероятные состояния»

Депутат Рады Юрчишин: декларации доходов чиновников могут закрыть еще на год

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Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Депутат Верховной рады Украины Ярослав Юрчишин допустил, что парламентарии захотят еще на один год закрыть доступ к реестру деклараций чиновников о доходах. Об этом сообщается в Telegram-канале украинского политика.

«Сегодня парламент будет голосовать за законопроект о возобновлении декларирования во втором чтении. Наибольший риск законопроекта - закрытость реестра деклараций еще на один год», — уточнил Юрчишин.

По его словам, народные депутаты могут бояться показать общественности свое состояние и недвижимость, оказавшиеся в распоряжении во время боевых действий.

Как считает депутат Рады, большая часть аргументов за закрытие реестра декларации государственным служащих является манипуляцией.

«Поэтому единственная причина, почему парламент собирается безосновательно закрыть от людей реестр еще на год - невероятные состояния», — резюмировал он.

До этого президент страны Владимир Зеленский продлил мобилизацию и военное положение на Украине до 15 ноября. Об этом заявлял депутат Рады Ярослав Железняк.

Ранее Рада приняла закон о демонтаже памятников, связанных с РФ и СССР.

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