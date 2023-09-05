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Политолог раскрыл, зачем на самом деле Эрдоган прилетал в Сочи

Политолог Перла: Эрдоган прилетал в Сочи, чтобы показать свою значимость

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Турция не в силах возобновить зерновую сделку, однако у нее есть и другие задачи. Об этом в эфире Tsargrad.tv заявил политолог Андрей Перла, комментируя визит турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи, состоявшийся накануне. По словам эксперта, одна из целей Анкары состоит в том, чтобы создать у всего остального мира впечатление, что именно она находится в тесном контакте с Москвой.

«Дескать, если кто-то хочет поговорить с Россией, то он не может обойтись без посредничества Анкары. Видимо, эту цель Эрдоган может попытаться воплотить в жизнь. Что он может еще? Он может попытаться договориться о том, чтобы русские закрыли глаза на транзит небольшого количества украинского зерна каботажным путем», — отметил Перла.

Он добавил, что несмотря на политические амбиции, Турция, при всем желании, не сможет выполнить условия России для возобновления черноморской инициативы.

Встреча Путина и Эрдогана в Сочи состоялась 4 сентября. Стороны обсудили такие вопросы, как урегулирование вооруженного конфликта на Украине, возобновление зерновой сделки, ситуацию в Сирии и многие другие.

После переговоров турецкая правительственная газета Hurriyet сообщила, что президенты РФ и Турции могут вновь встретиться после контактов Эрдогана в ООН.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков назвал главную цель переговоров Путина и Эрдогана в Сочи.

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