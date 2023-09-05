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Политолог объяснил, почему Эрдоган не в состоянии возобновить зерновую сделку

Политолог Перла: Эрдоган не может выполнить условия РФ по зерновой сделке

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Alexander Zemlianichenko/AP

Турция не в состоянии возобновить зерновую сделку, поскольку не имеет возможности выполнить условия России для ее перезапуска. Об этом в эфире Tsargrad.tv заявил политолог Андрей Перла, комментируя визит турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи, состоявшийся накануне.

«Он не может разблокировать наши суда с удобрениями, которые стоят в европейских портах. Он, правда, рад бы, но это не в его силах. Он не может запустить аммиакопровод заново, который идет из Тольятти в Одессу. Он бы рад, но труба прорвана, починить ее могут только украинцы, а они не станут этого делать», — отметил эксперт.

Также, по его словам, Анкара не в силах подключить Россельхозбанк к SWIFT и вернуть Москве удобный канал оплаты российского зерна.

4 сентября, по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным, Эрдоган заявил, что Анкара подготовила новый пакет предложений, касающихся зерновой сделки, и рассчитывает на положительную реакцию со стороны заинтересованных государств.

Ранее Путин рассказал о поставках зерна в беднейшие страны.

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