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В Кремле оценили возможность приезда лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию

Песков не подтвердил информацию о встрече Путина и Ким Чен Ына в рамках ВЭФ

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Валерий Мельников/РИА Новости

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не подтвердил информацию в СМИ о том, что президент России Владимир Путин в сентября проведет встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном в рамках Восточного экономического форума.

«Нет, не можем. У нас нечего сказать вам по этой теме», — сказал пресс-секретарь российского лидера во время брифинга с журналистами.

Восьмой Восточный экономический форум запланирован на 10-13 сентября, он пройдет во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ).

Ранее о возможной встрече Ким Чен Ына и Владимира Путина писала газета The New York Times.

Издание со ссылкой на американских чиновников сообщило, что главы КНДР и РФ обсудят возможность поставок российской стороне большего количества вооружений для продолжения военной операции на Украине, а также другие формы взаимодействия в оборонной сфере.

Источники также предположили, что после поездки во Владивосток, северокорейский лидер посетит Москву. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее президент Владимир Путин рассказал о будущем армии в России.

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