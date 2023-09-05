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Песков назвал главную цель переговоров Путина и Эрдогана в Сочи

Песков назвал сверку часов целью переговоров Путина и Эрдогана в Сочи

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Alexander Zemlianichenko/AP

Целью переговоров президента России Владимира Путина и главы Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи была сверка часов, она выполнена. Об этом в ходе брифинга сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, слова которого приводит РИА Новости.

Представитель Кремля уточнил, что фиксации обсуждаемого в каких-либо документах не планируется.

На встрече лидеры двух стран также обменялись мнениями ряду региональных вопросов и попытались довести позиции друг друга «первых уст». По словам Пескова, эта цель была достигнута, прошедшие переговоры были весьма конструктивными и плодотворными.

«Но достижение каких-то конкретных договоренностей вряд ли было возможно», — добавил пресс-секретарь российского лидера.

Встреча Путина и Эрдогана в Сочи состоялась 4 сентября. Стороны обсудили такие вопросы, как урегулирование вооруженного конфликта на Украине, возобновление черноморской зерновой сделки, ситуацию в Сирии и многие другие.

После переговоров турецкая правительственная газета Hurriyet сообщила, что президенты РФ и Турции могут вновь встретиться после контактов Эрдогана в ООН — участии в неделе высокого уровня Генеральной ассамблеи организации с 19 по 25 сентября.

Ранее в Европейском союзе (ЕС) рассказали об ожиданиях от переговоров Путина и Эрдогана.

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