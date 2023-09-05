Песков о словах Пашиняна: в России живет больше армян, чем в Армении

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал слова премьер-министра Армении Никола Пашиняна в интервью итальянской газете La Repubblica о том, что Россия из-за своих действий или бездействия на Южном Кавказе отдаляется от него, передает РИА Новости.

«Россия — неотъемлемая часть [Южного Кавказа], в России живет больше армян, чем в самой Армении», — сообщил пресс-секретарь президента России.

Он заверил, что Россия является абсолютно неотъемлемой составной частью Южного Кавказа, а многие армяне являются патриотически настроенными гражданами России и вносят достойный вклад в развитие страны.

«Поэтому никуда Россия уходить не может. Из Армении Россия уходить не может», — заключил Песков.

Вечером 2 сентября вышло интервью Пашиняна итальянской газете La Repubblica. В нем он констатировал, что Россия сама постепенно уходит из Южного Кавказа.

Позже российский дипломатический источник заявил ТАСС, что в настоящее время осуществляется попытка искусственным образом убрать Россию с Южного Кавказа, используя Армению как средство для реализации этой цели.

Ранее в Москве возмутились заявлением Пашиняна о России.