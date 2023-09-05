Власти Украины оценили возможность массовой экстрадиции уклонистов

Власти Украины вряд ли смогут добиться массового возращения в страну мужчин, бежавших за границу от мобилизации, считает представитель президента республики в парламенте Федор Вениславский, передает «Страна.ua». По его словам, по каждому уклонисту придется обращаться отдельно для экстрадиции.

«С точки зрения юридической процедуры массовой экстрадиции граждан нет. Уголовная ответственность носит персонализированный индивидуальный характер. Соответственно по каждому факту нужно обращаться и давать соответствующие документы о том, что личность скрывается от органов досудебного расследования, и после этого можно задействовать процедуру экстрадиции», — пояснил Вениславский.

Он добавил, что в Европе уклонисты могут оспорить решение украинских судов об их экстрадиции. Вениславский подчеркнул, что вся процедура очень непростая и на данный момент власти Украины изучают варианты по ее изменению.

Ранее Зеленский призвал Запад вернуть на Украину бежавших от мобилизации.