Глава МИД Абхазии уволился для возвращения в Россию

Глава Министерства иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба ушел в отставку и планирует вернуться в Россию, сообщает ТАСС.

«Ардзинба сообщил коллективу о том, что уходит с должности министра иностранных дел и написал соответствующее заявление», — сообщили в МИД страны.

На данный момент, официальной информации об отставке Ардзинбы нет. Инал Ардзинба имеет двойное гражданство — России и Абхазии, при этом долгое время он работал в Кремле, будучи начальником департамента Управления Президента России по социально-экономическому сотрудничеству с государствами СНГ и главным советником управления президента России по делам СНГ.

В ноябре 2021 года Ардзинба был назначен министром иностранных дел Республики Абхазия указом президента этой страны.

Ранее в МИД Абхазии прокомментировали соглашение о двойном гражданстве с Россией.

Проект соглашения был предложен президентом России Владимиром Путиным и внесен в Государственную думу 31 мая. После этого Государственная дума ратифицировала соглашение.

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