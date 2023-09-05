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ЕС задумал воспользоваться отсутствием Путина и Си Цзиньпина на G20

Bloomberg: Евросоюз воспользуется отсутствием Путина и Си Цзиньпина на G20

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Global Look Press

Европейский Союз может готовиться к тому, чтобы попытаться воспользоваться отсутствием президента России Владимира Путина и лидера КНР Си Цзиньпина на будущем саммите G20 в Индии для налаживания контакта со странами «Глобального юга». Об этом сообщает Bloomberg.

По информации агентства, попытка выстроить коммуникацию может произойти во время встреч с африканскими лидерами на полях мероприятия.

«Поскольку лидеры Китая и России не участвуют в двухдневной встрече в Нью-Дели, ЕС хочет воспользоваться моментом», — добавили источники.

Утверждается, что Евросоюз намерен продемонстрировать изменения в отношении сотрудничества с Африкой.

Среди тех, кто должен принять участие во встречах, фигурируют глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, глава Евросовета Шарль Мишель и канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Саммит G20 состоится с 9 по 11 сентября в столице Индии в очном формате. Россию на форуме будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров.

До этого представитель Кремля Дмитрий Песков уточнял, что даты встречи Путина с Си Цзиньпином согласовываются.

Ранее в Еврокомиссии назвали сумму замороженных в Евросоюзе суверенных активов России.

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