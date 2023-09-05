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В Турции надеются на новую встречу Путина и Эрдогана

Hurriyet: Путин и Эрдоган могут встретиться после поездки турецкого лидера в ООН

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган могут встретиться после поездки турецкого лидера в ООН, сообщает правительственная газета Hurriyet.

В ООН с 19 по 25 сентября пройдет неделя высокого уровня Генеральной ассамблеи организации, в которой примет участие Эрдоган.

«Из высказываний Путина мы сделали вывод о том, что переговоры по зерновому коридору продлятся еще некоторое время. Оба лидера могут вновь встретиться после контактов Эрдогана в ООН», — утверждает обозреватель издания Абдулкадир Сельви.

По данным обозревателя, близкого к турецкому правительству, Эрдоган надеется, что пакет совместных с ООН предложений по зерновой сделке удовлетворит российскую сторону.

Ранее сообщалось, что власти Турции оповестят ООН о результатах переговоров президента России Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по зерну.

Ранее в Европейском союзе (ЕС) рассказали об ожиданиях от переговоров Путина и Эрдогана.

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