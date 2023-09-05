Турция сообщит ООН об итогах переговоров Путина и Эрдогана

Анкара в ближайшее время проинформирует ООН о результатах переговоров межу турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом и российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатический источник.

Согласно данным агентства, главным образом речь идет об итогах обсуждения зерновой сделки. Представители Турции намерены оповестить ООН о том, какую реакцию вызвал их совместный пакет предложений по продлению черноморской инициативы.

«Это наверняка будут контакты на высоком уровне, учитывая характер инициатив и уровень их обсуждения [между лидерами Турции и России]», — подчеркнул собеседник агентства.

Также источник добавил, что Анкара с самого начала относилась к российско-турецким переговорам со сдержанным оптимизмом. По его словам, Москва поступает верно, отказываясь возобновлять действие договора до выполнения ее требований.

4 сентября в Сочи прошла встреча президента РФ Владимира Путина и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана. Ключевыми темами обсуждения стали сотрудничество в сфере энергетической безопасности, ситуация на Украине и продовольственная инициатива.

Глава Кремля дал понять, что Москва готова обсуждать возможности возобновления сделки по зерну. Однако страны Запада активно вмешиваются в выполнение российской части договора, подчеркнул он.

Ранее в Европейском союзе (ЕС) рассказали об ожиданиях от переговоров Путина и Эрдогана.