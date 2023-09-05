Анкара донесет до Запада детали переговоров Эрдогана и Путина по зерновой сделке

По информации источника в турецкой техделегации, участвующей в переговорах по зерновой сделке, детали переговоров между президентами Турции и России, Реджепом Тайипом Эрдоганом и Владимиром Путиным, в Сочи будут переданы на Запад по дипломатическим каналам. Тем временем турецкая сторона будет продолжать усилия по возобновлению работы черноморской зерновой инициативы. Об этом информирует РИА Новости.

Президенты России и Турции, Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган встретились в понедельник в Сочи, впервые после длительного перерыва. Они обсудили ситуацию вокруг зерновой сделки и другие вопросы. Путин заявил, что Россия начнет поставку бесплатного зерна шести странам Африки в ближайшие несколько недель. Эрдоган отметил, что Турция готова помочь в переработке российского зерна для его отправки в нуждающиеся страны и надеется на совместную реализацию мер по доставке продовольствия в африканские страны.

Отвечая на вопрос о том, планирует ли Турция информировать западных партнеров о деталях переговоров лидеров Турции и России по зерновой сделке, источник агентства сказал: «Мы, конечно, будем делиться информацией с нашей стороны. Мы не собираемся бездействовать и будем продолжать работу, чтобы реализовать предложения, о которых говорил президент Эрдоган. Восстановление зерновой сделки является для нас приоритетом».

Ранее в Совфеде обвинили Эрдогана в нарушении обязательств перед Россией.