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Трамп назвал «трюком» разговоры о применении к нему 14-й поправки конституции США

Трамп считает «трюком» заявления о применении к нему 14-й поправки конституции

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Andrew Harnik/AP

Экс-президент США Дональд Трамп назвал трюком своих политических оппонентов заявления о возможности применения 14-й поправки конституции США для того, чтобы не допустить его к участию в выборах. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на страницу Трампа в социальной сети.

По словам Трампа, почти все эксперты высказали мнение о том, что 14-я поправка не имеет никакого законного основания и отношения к президентским выборам в 2024 году. Поэтому, считает бывший президент, ссылки на 14-ю поправку являются еще одним трюком «радикальных левых коммунистов, марксистов и фашистов» для того, чтобы снова «украсть выборы».

Трамп заявил, что действующий президент США Джо Байден не способен одержать победу в честных и свободных выборах.

Ранее сообщалось, что группа из 40 представителей Демократической партии из Палаты представителей выступила с инициативой запретить бывшему президенту США Дональду Трампу занимать государственные должности на основе 14-й конституционной поправки 1860-х годов, принятой в отношении бывших конфедератов.

Согласно 14-й поправке, государственные должности не могут занимать лица, ранее принявшие присягу на верность конституции США и впоследствии участвовавшие в вооруженном мятеже против правительства США или оказавшие «помощь или поддержку» врагам Соединенных Штатов.

Ранее президента США Джо Байдена обвинили в нарушении конституции страны.

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