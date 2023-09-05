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Супруга Байдена заразилась коронавирусом

Первая леди США Джилл Байден заразилась коронавирусом

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Mario Anzuoni/Reuters

Первая леди Соединенных Штатов Джилл Байден заразилась COVID-19, у нее наблюдаются слабые симптомы. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома в своем заявлении, пишет ТАСС.

В заявлении указывается, что 4 сентября вечером первая леди получила положительный результат теста на COVID-19. Супруга президента будет оставаться дома в Рехобот-Бич, штат Делавэр.

В июле 2022 года американские власти сообщили, что президент Джо Байден также получил положительный результат теста на наличие коронавируса. Согласно пресс-службе президента, он продолжал полностью исполнять свои должностные обязанности, находясь на карантине.

На текущий момент у самого президента тест дал отрицательный результат, но теперь Байдена ждут регулярное тестирование и мониторинг. В отличие от жены, он уже успел вернуться в Белый дом.

Ранее вокалист Metallica заразился коронавирусом во время двухлетнего турне группы. На официальной странице группы в социальной сети X (ранее известной как Twitter) было объявлено, что они планируют выступить перед своими поклонниками в Аризоне 9 сентября. В сообщении группы говорится: «К сожалению, Джеймс заболел COVID-19. Мы очень расстроены и сожалеем о всех неудобствах, которые это вызвало».

Ранее ученые выяснили, что прививка от кори защищает девочек от аутизма.

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