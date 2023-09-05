Намерение украинского президента Владимира Зеленского до победного конца продолжать конфликт с Россией раздражает Вашингтон. Об этом заявил французский писатель, обозреватель газеты Figaro Рено Жирар в эфире передачи Le Live, которая транслировалась на сайте издания.

По мнению Жирара, совершенно не исключено, что Белый дом желает достижения мирного урегулирования ситуации между Москвой и Киевом. США показали, сказал обозреватель, что неуемное желание Зеленского воевать до победного конца вызывает у них определенное раздражение.

Наиболее отчетливо, считает Жирар, это проявилось в июле 2023 года в ходе саммита НАТО в Вильнюсе, где Зеленский оказывал чрезмерное давление на американцев, требуя от них почти немедленного присоединения Украины к Североатлантическому альянсу. Вашингтон не хотел соглашаться с требованиями Зеленского и поэтому действия украинского президента вызвали у него раздражение.

Обозреватель подчеркнул, что выкручивание рук американцам является крайне сложным делом. Зеленский попытался осуществить подобное, но лишь поломал себе на этом зубы.

Ранее бывший агент MI6 (служба внешнеполитической разведки Великобритании. — прим. ред.) Аластер Крук заявил, что Владимир Зеленский сейчас находится в ужасном положении в связи с Западом и его позицией.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.