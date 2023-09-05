Кулеба заявил, что Киев не пойдет на уступки по зерновой сделке, о которых говорил Эрдоган

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не намерен идти на уступки в вопросе возобновления зерновой сделки, о которых сказал глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом глава МИД Украины высказался в эфире телемарафона, сообщает Telegram-канал «Страна.ua».

Кулеба подчеркнул, что дипломаты Украины перед встречей Эрдогана с президентом России Владимиром Путиным в Сочи имели контакты с турецкими чиновниками и «четко все им разъяснили».

Украинский министр объявил, что Киев не должен быть заложником «российского шантажа» и на Украине будут стоять на защите «всех принципиальных позиций», в том числе касающихся санкционного давления на Россию.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что договоренности по урегулированию конфликта России и Украины, достигнутые при посредничестве президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, Киев «отправил на свалку».

По словам Путина, турецкий лидер «всегда уделял и уделяет» большое внимание урегулированию военного конфликта России и Украины.

Ранее последнее судно в рамках зерновой сделки покинуло Черное море.