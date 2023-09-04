Получивший травму Шольц заявил о своем хорошем самочувствии

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц впервые после полученной травмы появился на публике и сообщил о своем самочувствии, сообщает информационное агентство DPA.

Шольц посетил проходящее в Берлине религиозное мероприятие. На вопрос журналистов о состоянии здоровья канцлер ФРГ ответил, что он чувствует себя хорошо.

Ранее канцлер Федеративной Республики Германии Олаф Шольц опубликовал на своей странице в социальной сети фотографию с повязкой на глазу и ссадинами на щеке после полученной травмы во время занятий спортом.

Шольц поблагодарил подписчиков за пожелания выздоровления и заверил, что на фотографии все выглядит гораздо хуже, чем в жизни.

До этого сообщалось, что Шольц споткнулся во время пробежки и получил травму (синяки на лице), в связи с чем запланированная на 3 сентября поездка в город Херинген была отменена. Там он должен был посетить мероприятие по случаю 25-летней годовщины деятельности председателя комитета парламента ФРГ по внешней политике Михаэля Рота в качестве члена бундестага.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.