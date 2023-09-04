Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

ЦИК оценил возможность отложить выборы в новых регионах России

Замглавы ЦИК Булаев пока не видит причин откладывать выборы в новых регионах РФ

close
100%
Евгений Биятов/РИА «Новости»

Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Российской Федерации Николай Булаев заявил, что ЦИК не видит обстоятельств, указывающих на необходимость отложить выборы в четырех новых регионах РФ, подобные предложения в комиссию пока не поступали. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, предложений о переносе срока выборов пока не поступало.

«И мы пока не видим обстоятельств, которые бы нас сподвигли на такое решение», — заявил Булаев.

До этого председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова заявила, что на дополнительных выборах депутатов Государственной думы РФ по четырем вакантным местам в одномандатных избирательных округах будет применена новая версия проекта «Стоп дубль» для предотвращения повторного голосования. Это позволит обеспечить чистоту результатов выборов.

Выборы в России состоятся в единый день голосования 10 сентября. Планируется проведение выборов высших должностных лиц в 21 субъекте РФ, а также дополнительных выборов депутатов Госдумы по четырем вакантным местам в одномандатных избирательных округах. Кроме того, также назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

Ранее Путин заявил, что «жаба на нашей стороне».

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях