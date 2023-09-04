ЦИК оценил возможность отложить выборы в новых регионах России

Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Российской Федерации Николай Булаев заявил, что ЦИК не видит обстоятельств, указывающих на необходимость отложить выборы в четырех новых регионах РФ, подобные предложения в комиссию пока не поступали. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, предложений о переносе срока выборов пока не поступало.

«И мы пока не видим обстоятельств, которые бы нас сподвигли на такое решение», — заявил Булаев.

До этого председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова заявила, что на дополнительных выборах депутатов Государственной думы РФ по четырем вакантным местам в одномандатных избирательных округах будет применена новая версия проекта «Стоп дубль» для предотвращения повторного голосования. Это позволит обеспечить чистоту результатов выборов.

Выборы в России состоятся в единый день голосования 10 сентября. Планируется проведение выборов высших должностных лиц в 21 субъекте РФ, а также дополнительных выборов депутатов Госдумы по четырем вакантным местам в одномандатных избирательных округах. Кроме того, также назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

Ранее Путин заявил, что «жаба на нашей стороне».