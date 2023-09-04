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Германия призвала реформировать Совбез ООН

Глава МИД ФРГ Бербок считает нужным реформирование Совбеза ООН и МУС

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Global Look Press

Глава министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Совет Безопасности ООН и Международный уголовный суд нуждаются в реформации. Об этом сообщает РИА Новости.

«Подумайте о Совете безопасности ООН. В последний раз его реформировали 60 лет назад. С тех пор появилась не только объединенная Германия, но и около 60 государств пошли путем независимости - в Африке, Латинской Америке, в Азии. Эти государства справедливо требуют права голоса в принятии решений и места за столом переговоров», — сказала Бербок.

Она отметила, что под реформацию также должны попасть международные финансовые институты, органы здравоохранения и схожие с «Большой двадцаткой» форматы.

Ранее Бербок оговорилась и назвала зерно с украинской территории «кокаиновым» во время пресс-конференции с коллегой из Румынии Луминицей Одобеску.

До этого сообщалось, что еврокомиссар по сельскому хозяйству Януш Войчеховский поддержал предложение украинских властей субсидировать транзит украинского зерна на территории стран Евросоюза. По словам еврокомиссара, такой шаг поможет экспортировать украинское зерно, простаивающее в элеваторах в Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии и Словакии, в страны Азии и Африки.

Ранее последнее судно в рамках зерновой сделки покинуло Черное море.

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