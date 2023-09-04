Глава МИД Украины оценил перспективы переговоров с Россией

Руководитель Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что путь к дипломатии с Российской Федерацией лежит через поле боя. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, российско-украинский конфликт не может быть прекращен простым усаживанием сторон за стол переговоров, а его заморозка только даст России передышку, которую Москва использует для подготовки новой атаки.

По его мнению, нужен «справедливый прочный мир» в соответствии с формулой президента Украины Владимира Зеленского. Он добавил, что «справедливого мира» не будет без территориальной целостности Украины в пределах границ, как они были определены в 1991 году.

До этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по итогам переговоров с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным заявил, что Анкара готова взять на себя роль посредника по урегулированию российско-украинского конфликта.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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Ранее Кулеба призвал Россию прекратить «голодные игры».