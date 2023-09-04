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В Кремле рассказали об участии Путина в саммите G20

Песков: решение насчет участия Путина в саммите G20 пока не принято

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Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что решение об участии Владимира Путина в каком-либо формате в саммите G20 пока что не было принято. Об этом сообщает ТАСС.

Он подчеркнул, что в данный момент не может сказать о том, будет ли Путин участвовать в саммите G20 в каком-либо формате.

Песков добавил, что мероприятие посетит глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров, а по поводу «президентского угла» решение еще не приняли.

До этого стало известно, что Лавров по поручению президента РФ Владимира Путина возглавит российскую делегацию на саммите G20 в Индии. 

До этого Путин в телефонной беседе с премьер-министром Индии Нарендрой Моди говорил, что делегацию страны на саммите G20 в Нью-Дели возглавит Лавров.

В офисе премьера Индии отметили, что Моди выразил понимание в связи с таким решением российского лидера и поблагодарил Путина за поддержку инициатив Индии в рамках председательства в «Большой двадцатке».

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков также говорил, что участие России в саммите G20 в Индии прорабатывается.

Ранее Путин заявил, что «жаба на нашей стороне».

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