В Кремле рассказали об участии Путина в саммите G20

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что решение об участии Владимира Путина в каком-либо формате в саммите G20 пока что не было принято. Об этом сообщает ТАСС.

Он подчеркнул, что в данный момент не может сказать о том, будет ли Путин участвовать в саммите G20 в каком-либо формате.

Песков добавил, что мероприятие посетит глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров, а по поводу «президентского угла» решение еще не приняли.

До этого стало известно, что Лавров по поручению президента РФ Владимира Путина возглавит российскую делегацию на саммите G20 в Индии.

До этого Путин в телефонной беседе с премьер-министром Индии Нарендрой Моди говорил, что делегацию страны на саммите G20 в Нью-Дели возглавит Лавров.

В офисе премьера Индии отметили, что Моди выразил понимание в связи с таким решением российского лидера и поблагодарил Путина за поддержку инициатив Индии в рамках председательства в «Большой двадцатке».

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков также говорил, что участие России в саммите G20 в Индии прорабатывается.

Ранее Путин заявил, что «жаба на нашей стороне».