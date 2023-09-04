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Турция готова быть посредником по урегулированию российско-украинского конфликта

Эрдоган: Турция готова стать посредником по урегулированию конфликта на Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по итогам переговоров с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным заявил, что Анкара готова взять на себя роль посредника по урегулированию российско-украинского конфликта. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, турецкая сторона решительно настроена продолжать прилагать усилия по установлению в регионе прочного мира, стабильности и процветания.

«Мы ранее выступали в качестве страны — хозяйки прямых переговоров между сторонами конфликта. Мы как прежде готовы сделать от себя все зависящее в этом вопросе и выступить в роли посредника», — заявил Эрдоган.

До этого переговоры Путина и Эрдогана завершились в Сочи, в общей сложности они продлились три часа.

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган 4 сентября после 13:00 начали переговоры в Сочи. Глава России прибыл к месту встречи первым и встретил автомобиль с турецким коллегой. Путина сопровождали глава Росатома Алексей Лихачев и вице-премьер Александр Новак. При встрече президенты России и Турции пожали друг другу руки и кратко пообщались.

Ранее Путин заявил, что «жаба на нашей стороне».

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