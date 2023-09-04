Эрдоган рассказал о подготовке нового пакета инициатив по зерновой сделке

Анкара подготовила новый пакет предложений, касающихся зерновой сделки, и рассчитывает на положительную реакцию со стороны заинтересованных государств. Об этом по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, передает ТАСС.

«Мы подготовили новый пакет предложений [по возобновлению зерновой сделки], надеемся на достижение положительного результата», — отметил глава республики.

Путин, в свою очередь, указал на попытки стран Запада заблокировать выполнение российских требований по черноморской инициативе. По словам главы Кремля, в том числе речь идет об экспорте отечественных круп.

В то же время лидер РФ уточнил, что прекращение зерновой сделки не имело последствий для мировых продовольственных рынков. Цены на соответствующие товары продолжают снижаться, подчеркнул он.

Президент России Владимир Путин встретился с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом 4 сентября. Переговоры состоялись в Сочи и прошли конструктивно, рассказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Ключевыми темами обсуждения стали ситуация на Украине, сотрудничество в энергетической сфере и перспектива возобновления зерновой сделки. Во время переговоров Путин дал понять, что Москва готова подумать о продлении действия договора при соблюдении определенных условий.

Ранее стало известно, кто исполняет обязанности Эрдогана, пока он находится в России.