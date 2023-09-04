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Помощник Путина рассказал о контактах между Россией и США

Ушаков: если контакты между РФ и США и поддерживаются, то носят закрытый характер

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Denis Balibouse/Pool/AP

Помощник президента Российской Федерации Юрий Ушаков заявил, что контакты по линии администрации президентов России и Соединенных Штатов если и осуществляются, то носят закрытый характер. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я не могу сказать. Если и поддерживаются, то носят такой закрытый характер», — заявил Ушаков.

До этого стало известно, что включение директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Уильяма Бернса в число членов президентского кабинета в США указывает на важность его роли в проведении американской внешней политики и поддержании контактов между Вашингтоном и российской стороной.

Данное решение президента США Джо Байдена отражает то, что Бернс играет основную роль, проводя внешнюю политику Белого дома и передавая России сообщения.

Подобный шаг не даст главе ЦРУ новых полномочий, но может указывать на то, каким влиянием он обладает в администрации Байдена, а также будет воспринят «как победа ЦРУ».

Ранее в США подвергли сомнению твердость российских «красных линий».

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