Помощник Путина рассказал о контактах между Россией и США

Помощник президента Российской Федерации Юрий Ушаков заявил, что контакты по линии администрации президентов России и Соединенных Штатов если и осуществляются, то носят закрытый характер. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я не могу сказать. Если и поддерживаются, то носят такой закрытый характер», — заявил Ушаков.

До этого стало известно, что включение директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Уильяма Бернса в число членов президентского кабинета в США указывает на важность его роли в проведении американской внешней политики и поддержании контактов между Вашингтоном и российской стороной.

Данное решение президента США Джо Байдена отражает то, что Бернс играет основную роль, проводя внешнюю политику Белого дома и передавая России сообщения.

Подобный шаг не даст главе ЦРУ новых полномочий, но может указывать на то, каким влиянием он обладает в администрации Байдена, а также будет воспринят «как победа ЦРУ».

Ранее в США подвергли сомнению твердость российских «красных линий».