Переговоры Путина и Эрдогана завершились

Переговоры президентов Российской Федерации и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана завершились в Сочи, в общей сложности они продлились три часа. Об этом сообщает ТАСС.

В публикации подчеркивается, что встреча началась с неформального приветствия, Путин пригласил Эрдогана заезжать в Сочи не только по делам, но и на отдых. После этого президенты РФ и Турции продолжили общение за столом переговоров.

После беседы в широком формате, с участием делегаций, которая продлилась около полутора часов, у лидеров состоялся рабочий обед, отмечается в публикации.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что переговоры Путина и Эрдогана в Сочи прошли конструктивно.

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган 4 сентября после 13:00 начали переговоры в Сочи. Глава России прибыл к месту встречи первым и встретил автомобиль с турецким коллегой. Путина сопровождали глава Росатома Алексей Лихачев и вице-премьер Александр Новак. При встрече президенты России и Турции пожали друг другу руки и кратко пообщались.

Ранее Путин заявил, что «жаба на нашей стороне».