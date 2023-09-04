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Песков ответил на вопрос о грядущей встрече Путина и Си Цзиньпина

Песков: даты встречи Путина с Си Цзиньпином согласовываются

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Павел Бедняков/РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что даты встречи российского лидера Владимира Путина и главы КНР Си Цзиньпина согласовываются. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы пока не анонсируем конкретные даты», — заявил он.

Он добавил, что сейчас согласовываются даты двустороннего общения.

1 сентября президент России Владимир Путин заявил, что скоро у него состоится встреча с председателем КНР Си Цзиньпином, в ходе которой они обсудят в том числе и развитие гуманитарных контактов.

29 августа стало известно, что Путин согласился осуществить первый международный визит с момента выдачи ордера Международного уголовного суда в Гааге на его арест. Как написал Bloomberg, российский лидер планирует посетить Китай в этом году. По данным агентства, Кремль готовит визит президента в КНР для участия в форуме «Один пояс, один путь». Поездка запланирована на октябрь текущего года.

Ранее МИД Китая назвал задачу БРИКС.

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