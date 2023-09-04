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В ЕС рассказали об ожиданиях от встречи Путина и Эрдогана

В ЕС ожидают возвращения Москвы к зерновой сделке после встречи глав РФ и Турции

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Reuters

Представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил, что в Брюсселе ожидают возвращения России к черноморской зерновой сделке после переговоров Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи. Об этом Стано заявил на брифинге, его слова приводит «Европейская правда».

«Общее ожидание состоит в том, что Россия, по меньшей мере, вернется к черноморской зерновой инициативе…», — сказал Стано.

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган днем 4 сентября начали переговоры в Сочи. Глава РФ прибыл к месту встречи первым и встретил автомобиль с турецким коллегой. Путина сопровождали глава Росатома Алексей Лихачев и вице-премьер Александр Новак. При встрече президенты России и Турции пожали друг другу руки и кратко пообщались — Путин пригласил Эрдогана приезжать в Сочи не только по делам, но и отдохнуть.

22 июля 2022 года представители России, Украины, Турции и ООН подписали в Стамбуле «зерновую сделку». Соглашение предполагает содействие России к вывозу украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.

В Стамбуле также был подписан меморандум между РФ и ООН, который предполагает обязательства организации по снятию ограничений на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки.

17 июля 2023 года сделка прекратила действие.

Ранее в Кремле оценили перспективы возобновления зерновой сделки.

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