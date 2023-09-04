Саакашвили решил использовать свой арест для освобождения Грузии

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, который находится в заключении на родине, призвал основанную им оппозиционную партию «Единое национальное движение» к единству. В своем Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) он отметил, что только так политическая сила может одержать победу внутри республики.

«Ничего нельзя сделать с помощью мелких обид и личных амбиций. Я уверен, что в условиях единства победа неизбежна. Я собираюсь активно использовать все дни этого плена для борьбы и освобождения Грузии от российских властей», — написал Саакашвили.

Он добавил, что его партия стала проблемой для руководства Грузии. Саакашвили подчеркнул, что народ страны не простит тех, кто пытается развалить «Единое национальное движение».

«Любое искусственное разделение, разъединение, проникновение в фальшивые темы — это игра нашего врага, и мы не должны делать врага счастливым. Народ не простит тех, кто работает над расколом партии, ни я, ни наш народ этого не допустим», — заключил экс-президент Грузии.

Саакашвили вернулся на родину еще в октябре 2021 года, несмотря на наличие ряда уголовных дел в его отношении. В результате экс-президент Грузии был арестован и заключен в тюрьму. Сам Саакашвили назвал свое задержание политизированным и объявил голодовку. Впоследствии здоровье экс-президента серьезно ухудшилось, в мае 2022 года он был переведен из тюрьмы в столичную клинику для обследования. Несмотря на свое состояние, он не раз указывал на готовность участвовать в политике Грузии, в «Едином национальном движении» не исключали, что выдвинут политика в премьеры, если победят на следующих выборах.

Ранее Саакашвили призвал к объединению все «антироссийские силы» Европы.