В Кремле оценили переговоры Путина и Эрдогана

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи прошли конструктивно. Об этом он сообщил журналисту Павлу Зарубину.

«Очень конструктивно, по всем направлениям подробнейшие доклады министров, руководителей рабочих групп, полный обмен информацией — такая синхронизация, сверка часов по всем направлениям, исчерпывающий анализ двусторонних отношений», — сказал Песков.

Он также отметил, что по итогам переговоров никаких документов подписано не будет.

Ранее сообщалось, что Эрдоган и Путин завершили переговоры в Сочи. Одной из самых ожидаемых тем переговоров стало будущее зерновой сделки.

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган 4 сентября после 13:00 начали переговоры в Сочи. Глава России прибыл к месту встречи первым и встретил автомобиль с турецким коллегой. Путина сопровождали глава Росатома Алексей Лихачев и вице-премьер Александр Новак. При встрече президенты России и Турции пожали друг другу руки и кратко пообщались.

Ранее в Турции оценили шансы Эрдогана убедить Путина возобновить зерновую сделку.