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На Украине передали в суд дело против руководителя администрации главы ДНР

На Украине будут судить руководителя администрации главы ДНР Никонорова

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РИА «Новости»

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины направило в суд обвинительный акт в отношении руководителя администрации главы Донецкой народной республики Алексея Никонорова по обвинению в совершении государственной измены. Об этом сообщается на сайте ГБР.

«Обвинительный акт передан в суд», — указано в сообщении.

Имя фигуранта не называется, однако прописано, что он возглавляет администрацию главы ДНР. Соответствующий пост с конца 2018 года занимает Алексей Никоноров.

По данным ГБР, в 2014 году Никоноров начал работать в ДНР и был задействован в деятельности подгруппы по безопасности Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе.

29 мая Госбюро расследований Украины заочно предъявило Никонорову обвинение в госизмене.

На прошлой неделе также сообщалось, что суд на Украине арестовал предпринимателя и миллиардера Игоря Коломойского по обвинению в легализации имущества, полученного незаконным путем.

Ранее на Украине признали «спонсором войны» компанию Bacardi.

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