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В России появилась группа по мониторингу соблюдения избирательных прав

Москалькова заявила о создании группы по мониторингу соблюдения прав избирателей

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Пресс-служба Госдумы РФ/РИА «Новости»

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила о создании в своем аппарате рабочей группы, которая займется мониторингом соблюдения избирательных прав. Об этом сообщается в Telegram-канале российского омбудсмена.

«В аппарате уполномоченного по правам человека в Российской Федерации действует рабочая группа по мониторингу соблюдения прав граждан в период подготовки и проведения единого дня голосования 10 сентября 2023 года...» — пояснила Москалькова.

По словам общественного деятеля, указанная рабгруппа в оперативном режиме будет получать и рассматривать обращения соотечественников. Темой для обращений могут стать какие-либо нарушения избирательного законодательства.

Помимо того, участникам группы нужно будет изучать и анализировать материалы в СМИ и социальных сетях на предмет вероятных нарушений во время голосования.

«Задать вопросы и обратиться с сообщением о нарушении можно по телефонам 8(903) 260-61-67, 8(903) 260-61-56», — уточняется в посте Москальковой.

Единый день голосования (ЕДГ) пройдет 10 сентября 2023 года.

До этого депутат Василий Пискарев предупреждал, что на избирательных участках в РФ готовят провокации для зарубежных СМИ.

Ранее стало известно, что в Москве создадут Общественный штаб по наблюдению за выборами.

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