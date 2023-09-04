Путин пригласил Эрдогана на отдых в Сочи

Президент России Владимир Путин предложил своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану прилететь на отдых в Сочи. Об этом сообщает ТАСС.

С таким предложением Путин обратился к Эрдогану после того, как турецкий президент рассказал, что время полета до Сочи составило один час и пятнадцать минут.

«Ну можете прилетать к нам отдыхать. А то мы все [к вам]», — предложил Путин.

В ответ Эрдоган отметил, что в Сочи очень много зелени.

В начале общения с российским лидером Владимиром Путиным в Сочи Эрдоган подчеркнул, что переговоры по вопросу зерновой сделки станут значимыми для мира и стран Африки. По его словам, весь мир следит за ними в надежде на результат.

Переговоры президентов Турции и России начались в Сочи 4 сентября. Глава РФ прибыл к месту встречи первым и встретил автомобиль с турецким коллегой. Путина сопровождали глава Росатома Алексей Лихачев и вице-премьер Александр Новак.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».