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В переговорах Путина и Эрдогана участвуют министры обороны России и Турции и главы МИД

Главы МО, МИД РФ и Турции участвуют в переговорах Путина и Эрдогана в Сочи

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Вячеслав Прокофьев/POOL/РИА Новости

Министры обороны России и Турции Сергей Шойгу и Яшар Гюлер, главы внешнеполитических ведомств Сергей Лавров и Хакан Фидан принимают участие в переговорах президентов двух стран Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Список членов делегаций опубликован на сайте Кремля.

Кроме того, среди участников встречи вице-премьер Александр Новак, помощники российского лидера Максим Орешкин и Юрий Ушаков, глава Центрального банка (ЦБ) Эльвира Набиуллина, гендиректор Росатома Алексей Лихачев и другие.

4 сентября Эрдоган рассказал об ожиданиях от переговоров с Путиным по зерновой сделке. Российский лидер приехал к месту встречи первым и встретил автомобиль с турецким коллегой.

Также в понедельник стало известно о планах Эрдогана предложить Путину посредничество Турции по Украине.

Ранее в Турции оценили шансы Эрдогана убедить Путина возобновить зерновую сделку.

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