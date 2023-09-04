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Путин отметил развитие отношений РФ и Турции

Путин заявил, что отношения России и Турции развиваются хорошими темпами

Отношения России и Турции в настоящий момент развиваются хорошими темпами и есть множество перспективных направлений, утверждает президент России Владимир Путин. Об этом сообщает ТАСС.

В понедельник, 4 сентября, российский глава государства встретился в Сочи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Товарооборот Москвы и Анкары в 2022-м году возрос на 86%, в нынешнем году позитивный тренд продолжает сохраняться, обратил внимание Путин.

«Набранный при вашем непосредственном участии темп развития отношений между Россией и Турцией сохраняется», — подчеркнул Путин.

По его словам, позитивная динамика по сохранению товарооборота продолжилась между Россией и Турцией и в первом полугодии 2023 года.

«Причем отношения диверсифицируются. Это не только традиционные отрасли нашего взаимодействия, — в том числе сельское хозяйство, энергетика», — заметил российский президент.

Как добавил Путин, идет развитие и по другим направлениям при сотрудничестве российской и турецкой сторон.

До этого Эрдоган выразил надежду на помощь РФ в тушении лесных пожаров. По его словам, направленные летом два российских самолета-амфибии стали «в значительной степени спасением» в борьбе с лесными пожарами.

Ранее в Совфеде обвинили Эрдогана в нарушении обязательств перед Россией.

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