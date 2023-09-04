Эрдоган рассказал об ожиданиях от переговоров с Путиным по зерновой сделке

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в начале общения с российским лидером Владимиром Путиным в Сочи заявил, что переговоры по вопросу зерновой сделки станут значимыми для мира и стран Африки.

По его словам, весь мир следит за их переговорами в надежде на результат.

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган 4 сентября начали переговоры в Сочи. Глава РФ прибыл к месту встречи первым и встретил автомобиль с турецким коллегой. Путина сопровождали глава Росатома Алексей Лихачев и вице-премьер Александр Новак. При встрече президенты России и Турции пожали друг другу руки и кратко пообщались — Путин пригласил Эрдогана приезжать в Сочи не только по делам, но и отдохнуть.

4 сентября стало известно, что Турция рассчитывает, что Россия вернется в соглашение по зерновой сделке при условии выполнения ее требований. Об этом сообщил ТАСС источник в политических кругах в Анкаре. Говоря о важности продуктовой инициативы, источник подчеркнул, что «ситуация с вывозом зерна касается всего мира».

Ранее в Совфеде обвинили Эрдогана в нарушении обязательств перед Россией.