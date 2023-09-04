Путин заявил, что обсудит с Эрдоганом ситуацию на Украине

Президент России Владимир Путин в начале встречи с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что стороны обсудят ситуацию на Украине. Трансляцию ведет телеканал «Россия 24».

Также Путин заявил, что стороны обсудят зерновую сделку и ситуацию сложившуюся в Сирии.

До этого сообщалось, что президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган начали переговоры в Сочи.

До этого стало известно, что турецкий лидер намерен обсудить «жизнеспособность прежней зерновой сделки» и соглашение с новыми условиями ООН, а также поставки продовольствия в Африку через Турцию при финансовой поддержке Катара. Также он планирует предложить посредничество по урегулированию вооруженного конфликта на Украине.

5 сентября турецкий лидер планирует обсудить результаты переговоров в Сочи с правительством Турции.

Ранее в Совфеде обвинили Эрдогана в нарушении обязательств перед Россией.