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Путин заявил, что обсудит с Эрдоганом ситуацию на Украине

Путин на встрече с Сочи заявил, что обсудит с Эрдоганом ситуацию на Украине

Президент России Владимир Путин в начале встречи с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что стороны обсудят ситуацию на Украине. Трансляцию ведет телеканал «Россия 24».

Также Путин заявил, что стороны обсудят зерновую сделку и ситуацию сложившуюся в Сирии.

До этого сообщалось, что президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган начали переговоры в Сочи.

До этого стало известно, что турецкий лидер намерен обсудить «жизнеспособность прежней зерновой сделки» и соглашение с новыми условиями ООН, а также поставки продовольствия в Африку через Турцию при финансовой поддержке Катара. Также он планирует предложить посредничество по урегулированию вооруженного конфликта на Украине.

5 сентября турецкий лидер планирует обсудить результаты переговоров в Сочи с правительством Турции.

Ранее в Совфеде обвинили Эрдогана в нарушении обязательств перед Россией.

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