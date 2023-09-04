В бундестаге обвинили Шольца в блокировании поставок ракет Taurus Украине

Председатель комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман обвинила канцлера ФРГ Олафа Шольца в блокировании поставок Киеву дальнобойных ракет Taurus, назвав его действия «безответственными». Об этом она написала в соцсети Х (ранее Twitter).

«Ради Бога, чего ждет канцлер? Он один блокирует это решение в [правящей] коалиции. Это безответственно», — написала Штрак-Циммерман.

До этого секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов в интервью немецкому изданию Welt рассказал, почему Германия не передает Украине дальнобойные ракеты Taurus. По его словам, Берлин опасается разозлить Москву.

В начале июля канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Берлин не будет поставлять Киеву оружие дальнего действия, которое может быть использовано для атак по российской территории. По его словам, Германия в этом плане придерживается той же политики, что и США. Украина официально запросила у ФРГ крылатые ракеты Taurus еще в конце мая. К августу призывов к поставкам Киеву дальнобойных ракет стало все больше, в основном со стороны представителей партий из правящей коалиции — коллег Шольца из Социал-демократической партии и их партнеров из Свободной демократической партии. 11 августа в немецких СМИ появилась информация о том, что Германия может поставить Украине ракеты Taurus после того, как добьется ограничения их дальности, чтобы не допустить атак по территории России. При этом, по августовскому опросу немецкого телеканала ARD, более 50% граждан ФРГ против поставок данных вооружений.

Ранее в бундестаге призвали поставить Украине Taurus как можно скорее.