Украинский глава государства Владимир Зеленский сейчас находится в ужасном положении в связи с Западом и его позицией. Такое мнение высказал бывший агент MI6 (служба внешнеполитической разведки Великобритании. — прим. ред.) Аластер Крук в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

По словам бывшего сотрудника разведки, в настоящий момент помощь Киеву со стороны Европы иссякает.

«Украинцы попросили, насколько я знаю, еще 89 млрд евро. И в некоторых европейских странах отреагировали так: «Забудьте об этом. У нас нет таких денег», — обратил внимание Крук.

Как указал экс-агент разведки, теперь президент Украины «загнан в угол» в том числе из-за нежелания военных сил Украины отправляться на поле боя.

Однако заключить мировое соглашение Зеленский не может, потому что ему этого просто не позволят, заключил он.

До этого Зеленский сообщил о трудностях при обсуждении с Западом новых поставок Patriot. Он назвал эти комплексы, а также NASAMS и IRIS-T, лучшими системами противовоздушной обороны, которыми располагает его страна.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.