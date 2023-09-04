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В Финляндии разгорелся скандал из-за назначения живодера на пост секретаря партии

Iltalehti: Социал-демократическая партия Финляндии назначила секретарем живодера

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Nakkalajarvimikkel/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Социал-демократическая партия Финляндии избрала секретарем организации Миккеля Няккяляярви, который в 2006 году получил штраф за живодерство, а позже был приговорен к условному тюремному заключению за вождение в нетрезвом виде. Назначение вызвало возмущение политических кругах и дискуссию в социальных сетях, пишет газета Iltalehti.

«Представители и сторонники конкурентов СДП, а также многие другие, возмущенные этим выбором, позаботятся о том, чтобы ущерб репутации демократов был максимальным», — говорится в тексте.

В частности, ранее Няккяляярви признавался, что ударил кошку лопатой. За это он был приговорен к штрафу в 2006 году.

В 2011 году его приговорили к 30 суткам условного тюремного заключения и сопутствующему штрафу за вождение в нетрезвом виде при отягчающих обстоятельствах и созданию угрозы безопасности дорожного движения.

Комментируя свои действия, Няккяляярви рассказал о трудной молодости, заявив, что «действительно потерялся на долгое время в своей жизни». Он также принес извинения за случившееся.

Вступая в новую должность, он отметил, что в политике, как и в жизни, есть взлеты и падения.

Ранее в Финляндии без российских туристов разорился поселок.

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