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В Турции оценили шансы Эрдогана убедить Путина возобновить зерновую сделку

ТАСС: Анкара рассчитывает на возобновление Москвой участия в зерновой сделке

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Yoruk Isik/Reuters

Турция рассчитывает, что Россия вернется в соглашение по зерновой сделке при условии выполнения ее требований. Об этом сообщил ТАСС источник в политических кругах в Анкаре.

Он напомнил, что Россия дала понять: без выполнения ее требований она не вернется в зерновую сделку. Турция стремится устранить эти препятствия, ведя переговоры, в том числе с ООН. Говоря о важности продуктовой инициативы, источник подчеркнул, что «ситуация с вывозом зерна касается всего мира».

«И мы надеемся, что в Сочи будут достигнуты договоренности по возобновлению работы зернового коридора», — отметил он.

Источник обратил внимание, что Анкара не рассматривает альтернативы, которые предлагает Киев, считая их опасными.

4 сентября источник в политических кругах в Анкаре заявил, что Эрдоган планирует обсудить с президентом России Владимиром Путиным зерновую сделку с новыми условиями ООН. По его словам, основной темой предстоящей встречи в Сочи станет «жизнеспособность прежней зерновой сделки».

Ранее Турция выразила готовность гарантировать проход через проливы судам с зерном.

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